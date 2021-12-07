Тигрица вышла на туристическую тропу в Приморье и попала на видео

В Благодатном, находящемся на территории Сихотэ-Алинского заповедника, заметили молодую тигрицу. Ее прогулку по побережью в Приморье запечатлели на видео. Запись появилась на YouTube-канале природоохранной организации.

Новая «хозяйка» попала на фотоловушку, когда вышла на туристическую тропу. На видео заметно, как она спокойно идет по каменистому пляжу. На заднем фоне также видно, как взбивается пена от приходящих на берег волн. Небо сливается с цветом воды.

Участок на протяжении пяти лет, как рассказали специалисты, оставался свободным: там тигров не встречали. При этом в последнее время работники заповедника неоднократно замечали здесь следы животного.