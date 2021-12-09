Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»

«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.