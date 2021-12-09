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35 минут назад

Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»

Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.

Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител.

«Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Общество,Александр Гинцбург,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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