В Москве в театре имени Евгения Вахтангова вручили ежегодную премию «Звезда Театрала» от журнала «Театрал» за заслуги в театральном искусстве. Церемония вышла эмоциональной и неожиданной: звезда «Современника» Лия Ахеджакова выступила с гневной речью против «патриотов», руководитель «Сатирикона» Константин Райкин назвал себя «тупее самого тупого студента», а актриса театра им. Пушкина Вера Алентова рассказала о жизни без Владимира Меньшова.

Безруков проиграл Стоянову, а Домогаров и Цыганов — Аверину

Победительницей в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» зрители признали Анну Чиповскую за главную роль в фильме режиссёра Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?». За звание лучшей в этой номинации боролись также Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва, однако игру Чиповской зрители оценили выше.

Приз в категории «Лучшая роль театрального актёра в кино» получил Юрий Стоянов, за роль деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». Стоянову проиграли заявленные в номинации Сергей Безруков и Антон Шагин.

Лучшим исполнителем мужской роли стал Максим Аверин, сыгравший Несчастливцева в спектакле «Лес» Театра Сатиры. В данной номинации он обошёл Александра Домогарова и Евгения Цыганова. А Елена Яковлева и Виктория Исакова уступили победу в номинации «Лучшая женская роль в спектакле» Татьяне Кравченко — звезда сериала "Сваты" получила награду за работу в постановке театра «Ленком Марка Захарова» «Под одной крышей».

Исполнительницей лучшей женской роли второго плана признали Веру Алентову за роль мамы Араминты в спектакле «Ложные признания» постановки Евгения Писарева в театре им. Пушкина. Народная артистка России, которая этим летом потеряла мужа, режиссёра Владимира Меньшова, не говорила о личном. Хотя призналась, что 2021 год получился очень тяжёлым для неё. Вера Алентова отметила, что работа в театре сейчас спасает её.

Пандемия, как ни странно, вывела театр, артистов и зрителя на новый уровень общения. Во время изоляции прошлого года в соцсетях, например, люди писали, что очень соскучились по театру и хотят видеть любимых актёров в новых ролях. Таких тёплых посланий я не припомню давно. Зрители своим теплом согревают нас в тяжёлое время, а мы — артисты — также стараемся согреть зрителей, — сказала артистка.

Признание Райкина и речь Ахеджаковой

Константин Райкин, победивший в номинации «Лучший режиссёр» со спектаклем «Плутни Скапена» в «Сатириконе», прямо со сцены сделал неожиданное признание. Он заявил, что по многим параметрам уступает собственным студентам.

Они слишком быстрые. И они лучше меня. Я гораздо медлительнее, я тупее самого тупого студента. Если бы я знал, когда их брал (к себе учиться. Райкин преподает в собственной театральной школе. — NEWS.ru ) пацанами и девчонками, что они так быстро вырастут творчески и переплюнут меня, я бы, может, и не взял. Это, конечно, счастье — видеть, что твои ученики лучше тебя. Но счастье это горькое. Потому что ты хуже их и медленнее, — признался режиссёр и худрук.

Ещё одним запоминающимся моментом церемонии стало выступление народной артистки России Лии Ахеджаковой. Она поблагодарила зрителей за награду в номинации «Легенда сцены» (также её получили актриса Нина Ургант (посмертно), худрук РАМТа Алексей Бородин и хореограф Юрий Григорович), однако восторженные интонации победительницы быстро сменились гневными.

Народная артистка России напомнила собравшимся о недавнем скандале из-за монолога её героини в спектакле «Современника» «Первый хлеб»: после жалобы организации «Офицеры России» Следственный комитет начал проверку на предмет возможного оскорбления ветеранов. Лия Ахеджакова посетовала на некие группы людей, которые, по её словам, приходят на спектакли с её участием, представляясь «оскорблёнными патриотами» или «ветеранами», и пытаются «воспрепятствовать театральным постановкам».

Какая-то группа оскорблённых патриотов приходит к театру, не посмотрев спектакль, требует искоренить в нём ошибки. Угрожают, что если этого не сделают режиссёр и артисты, то подошлют человека в зрительный зал. И этот человек из принесённой с собой бутылки начнёт разбрызгивать фекалии по залу и зрителям. Как шампанское. Я не знаю, на кого они работают, но могу догадаться, — поведала со сцены Лия Ахеджакова.