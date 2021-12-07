Продлен прием заявок на бесплатное размещение соцрекламы в Рунете

Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций продлен до 15 декабря. Об этом сообщила Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета».
Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций стартовал 15 ноября. Победители получат от 100 млн показов баннерной соцрекламы на ведущих площадках Рунета в феврале-марте 2022 года.
«Подготовка материалов для подачи заявки – процесс не быстрый, поэтому мы приняли решение продлить прием, чтобы в конкурсе смогло принять участие как можно большее число некоммерческих организаций», - заявил заместитель генерального директора «Института развития интернета» по социальной рекламе Андрей Воронков.
Конкурсный отбор включает несколько этапов, в том числе оценку независимыми экспертами значимости и масштаба социальной рекламы, ее ориентации на массовую аудиторию. Также среди критериев оценки: оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизна идеи. Оценивается также сайт, на который будет переходить пользователь.
Проекты принимаются по 12 социально ориентированным направлениям. Среди них — поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Окончательное решение по выбору финалистов принимает Комиссия по отбору проектов социальной рекламы.
Меморандум о социальной рекламе в 2020 году подписали крупнейшие интернет-площадки России — «Яндекс», Mail.ru Group (в настоящее время VK Group) и Rambler Group, а также АНО «ИРИ» и Общественная палата РФ.
Согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Летом этого года правительство РФ наделило АНО «ИРИ» функциями оператора социальной рекламы в сети Интернет.