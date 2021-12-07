Продлен прием заявок на бесплатное размещение соцрекламы в Рунете

Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций продлен до 15 декабря. Об этом сообщила Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета».

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Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций стартовал 15 ноября. Победители получат от 100 млн показов баннерной соцрекламы на ведущих площадках Рунета в феврале-марте 2022 года.

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«Подготовка материалов для подачи заявки – процесс не быстрый, поэтому мы приняли решение продлить прием, чтобы в конкурсе смогло принять участие как можно большее число некоммерческих организаций», - заявил заместитель генерального директора «Института развития интернета» по социальной рекламе Андрей Воронков.

Конкурсный отбор включает несколько этапов, в том числе оценку независимыми экспертами значимости и масштаба социальной рекламы, ее ориентации на массовую аудиторию. Также среди критериев оценки: оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизна идеи. Оценивается также сайт, на который будет переходить пользователь.

Проекты принимаются по 12 социально ориентированным направлениям. Среди них — поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Окончательное решение по выбору финалистов принимает Комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

Меморандум о социальной рекламе в 2020 году подписали крупнейшие интернет-площадки России — «Яндекс», Mail.ru Group (в настоящее время VK Group) и Rambler Group, а также АНО «ИРИ» и Общественная палата РФ.