В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
38 минут назад

«Голословное заявление»: Онищенко об идее ограничить продажу алкоголя в Новый год

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение члена комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников.

«Учитывая время заявления на эту тему, это больше формула речи, нежели реальное предложение, поскольку сегодня уже 7 декабря. А для того, чтобы принять какое-то решение в нашей стране, нужен больший тайминг. Что касается запрета - это правильно, любое движение в сторону уменьшения доступности алкоголя - временное, возрастное , финансовое - это полезно... Нужно не заявления делать, а принимать соответствующие решения. И они, кстати, в нашей стране принимаются. У нас была концепция алкогольной политики, в 2009 году ее подписывал Владимир Владимирович (Путин). Продолжать это надо, но надо приходить с конкретным предложением, решением, а не просто... В меня вселяло бы больший оптимизм, если бы это предложение сопровождалось внесением какого-то решения. Но эти решения принимаются на уровне субъектов Федерации, это их компетенция принимать такие решения. Пусть задумаются губернаторы, есть законодательные собрания регионов, возможностей много. И любое движение в этом направлении нужно приветствовать, даже вот такое голословное заявление», - сказал он.

Видео дня

Вместе с тем Онищенко выступил за сокращение числа нерабочих праздничных дней в Новый год.

«Я бы, например, вообще предложил сократить эти безобразные 10-дневные новогодние каникулы. Вот они как раз являются главным стимулом в этом направлении (роста потребления алкогольных напитков - прим. ред.). А так предложить (ограничить продажу алкоголя в Новый год) - это сотрясать воздух. Но тем не менее это повод для разговора. Давайте мы тоже призовем, чтобы люди меньше пили, а больше были на воздухе, занимались здоровьем, семьей», - добавил специалист.

Ранее Хамзаев назвал распитие алкоголя в праздники «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья» граждан и заявил, что на время новогодних каникул необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными.

Общество,Султан Хамзаев,Геннадий Онищенко,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители