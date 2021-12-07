«Учитывая время заявления на эту тему, это больше формула речи, нежели реальное предложение, поскольку сегодня уже 7 декабря. А для того, чтобы принять какое-то решение в нашей стране, нужен больший тайминг. Что касается запрета - это правильно, любое движение в сторону уменьшения доступности алкоголя - временное, возрастное , финансовое - это полезно... Нужно не заявления делать, а принимать соответствующие решения. И они, кстати, в нашей стране принимаются. У нас была концепция алкогольной политики, в 2009 году ее подписывал Владимир Владимирович (Путин). Продолжать это надо, но надо приходить с конкретным предложением, решением, а не просто... В меня вселяло бы больший оптимизм, если бы это предложение сопровождалось внесением какого-то решения. Но эти решения принимаются на уровне субъектов Федерации, это их компетенция принимать такие решения. Пусть задумаются губернаторы, есть законодательные собрания регионов, возможностей много. И любое движение в этом направлении нужно приветствовать, даже вот такое голословное заявление», - сказал он.