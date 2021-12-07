Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение члена комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников.
«Учитывая время заявления на эту тему, это больше формула речи, нежели реальное предложение, поскольку сегодня уже 7 декабря. А для того, чтобы принять какое-то решение в нашей стране, нужен больший тайминг. Что касается запрета - это правильно, любое движение в сторону уменьшения доступности алкоголя - временное, возрастное , финансовое - это полезно... Нужно не заявления делать, а принимать соответствующие решения. И они, кстати, в нашей стране принимаются. У нас была концепция алкогольной политики, в 2009 году ее подписывал Владимир Владимирович (Путин). Продолжать это надо, но надо приходить с конкретным предложением, решением, а не просто... В меня вселяло бы больший оптимизм, если бы это предложение сопровождалось внесением какого-то решения. Но эти решения принимаются на уровне субъектов Федерации, это их компетенция принимать такие решения. Пусть задумаются губернаторы, есть законодательные собрания регионов, возможностей много. И любое движение в этом направлении нужно приветствовать, даже вот такое голословное заявление», - сказал он.
Вместе с тем Онищенко выступил за сокращение числа нерабочих праздничных дней в Новый год.
«Я бы, например, вообще предложил сократить эти безобразные 10-дневные новогодние каникулы. Вот они как раз являются главным стимулом в этом направлении (роста потребления алкогольных напитков - прим. ред.). А так предложить (ограничить продажу алкоголя в Новый год) - это сотрясать воздух. Но тем не менее это повод для разговора. Давайте мы тоже призовем, чтобы люди меньше пили, а больше были на воздухе, занимались здоровьем, семьей», - добавил специалист.
Ранее Хамзаев назвал распитие алкоголя в праздники «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья» граждан и заявил, что на время новогодних каникул необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными.