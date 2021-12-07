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23 минуты назад

Москалькова поддержала ограничение прав антиваксеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила, что вакцинация от COVID-19 в России добровольная. Однако те, кто от нее отказываются, «должны принять условия неких ограничений», пояснила она в интервью телеканалу НТВ.

«Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», - пояснила омбудсмен.

Говоря о резонансных законопроектах по введению QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, Татьяна Москалькова призвала оценить запрос общественного мнения.

«Большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения», - подчеркнула она.

Уполномоченная по правам человека особо подчеркнула, что заставлять людей вакцинировать нельзя, нужно убеждать их и «с уважением относиться к их внутреннему миру».

«Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием», - констатировала она.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

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12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

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