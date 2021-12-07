31 096 новых случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России было подтверждено 31 096 новых случаев коронавируса. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли 1 182 заболевших коронавирусом. А полностью выздоровели 34 615 человек.

Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в Москве – 2573. На втором месте Санкт-Петербург (2381), на третьем - Московская область (2208), на четвертом - Красноярский край и Самарская область (781). Замыкает пятерку регионов-лидеров по заболеваемости за последние 24 часа Воронежская область (717).

Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах - 5 и 12 соответственно.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек», - отмечается в сообщении.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон». Для предотвращения его распространения на территории России Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов.

Также Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.