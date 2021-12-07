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24 минуты назад

Пока вы в маске: в штамме «омикрон» увидели спасение от пандемии

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Вирусолог: штамм «омикрон» может стать живой вакциной

Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны. Такую оптимистичную версию развития событий привёл в интервью изданию URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. «Есть оптимистичное мнение, что <...>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — отметил учёный. Чумаков надеется, что «омикрон» поможет завершить пандемию и человечество забудет про локдауны. Однако учёный не уверен, что новый штамм окажется способен вытеснить другие варианты коронавируса.

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ВОЗ: переливание плазмы не повышает шансы на выживание у пациентов с коронавирусом

Переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей для лечения новых больных не рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС. Женевская штаб-квартира ВОЗ заявила, что ранее на этот метод возлагались надежды. Но, по последним данным, переливание плазмы не увеличивает шансы на выживание и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Также в организации "настоятельно не рекомендует" переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым, так и тяжелобольным. Под исключением может попасть "рандомизированные контролируемые исследования".

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Туристы из ЮАР рассказали о симптомах при заражении «омикроном»

Российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6. Об этом сообщает Пятый канал. «Сейчас температура 37,6. Взяли тест. Из-за того, что выявили температуру, решили отправить в другое место», — рассказали туристы. Уточняется, что в отдельных боксах за заболевшими установлено постоянное врачебное наблюдение.  «Сегодня мы подтвердили инфицирование новым штаммом у нескольких людей путём полного геномного секвенирования. Изменения характерны для штамма "омикрон"», — заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Профессор Базыкин: "омикрон" мог "прийти" от животных или человека с длинным постковидом

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза — это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных. Об этом сообщает РИА "Новости". "Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным коронавирусом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел", — предположил Базыкин. Он подчеркнул, что за долгое время вирус в организме такого человека мог накопить множество мутаций, которые позволили инфекции выжить в ситуации подавленного иммунитета. По другой версии профессора, такой штамм мог появиться у животных и в какой-то момент передалась человеку, накопив ряд мутаций.

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"Пусть люди отдыхают": Онищенко выступил против отмены новогодних мероприятий из-за COVID-19

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что из-за коронавируса не стоит лишать россиян праздничных мероприятий. По словам Заслуженного врача России, из-за пандемии, а также нового штамма COVID-19, не следует отменять новогодние мероприятия. "Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников", – отметил Онищенко, его цитирует ТАСС. Он добавил, что нужно скорректировать формат торжества, в частности, сделать его домашним, в кругу родных.

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Общество,Камиль Хафизов,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РАН,Роспотребнадзор,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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