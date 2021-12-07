Пока вы в маске: в штамме «омикрон» увидели спасение от пандемии

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Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны. Такую оптимистичную версию развития событий привёл в интервью изданию URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. «Есть оптимистичное мнение, что <...>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — отметил учёный. Чумаков надеется, что «омикрон» поможет завершить пандемию и человечество забудет про локдауны. Однако учёный не уверен, что новый штамм окажется способен вытеснить другие варианты коронавируса.
Переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей для лечения новых больных не рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС. Женевская штаб-квартира ВОЗ заявила, что ранее на этот метод возлагались надежды. Но, по последним данным, переливание плазмы не увеличивает шансы на выживание и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Также в организации "настоятельно не рекомендует" переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым, так и тяжелобольным. Под исключением может попасть "рандомизированные контролируемые исследования".
Российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6. Об этом сообщает Пятый канал. «Сейчас температура 37,6. Взяли тест. Из-за того, что выявили температуру, решили отправить в другое место», — рассказали туристы. Уточняется, что в отдельных боксах за заболевшими установлено постоянное врачебное наблюдение. «Сегодня мы подтвердили инфицирование новым штаммом у нескольких людей путём полного геномного секвенирования. Изменения характерны для штамма "омикрон"», — заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза — это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных. Об этом сообщает РИА "Новости". "Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным коронавирусом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел", — предположил Базыкин. Он подчеркнул, что за долгое время вирус в организме такого человека мог накопить множество мутаций, которые позволили инфекции выжить в ситуации подавленного иммунитета. По другой версии профессора, такой штамм мог появиться у животных и в какой-то момент передалась человеку, накопив ряд мутаций.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что из-за коронавируса не стоит лишать россиян праздничных мероприятий. По словам Заслуженного врача России, из-за пандемии, а также нового штамма COVID-19, не следует отменять новогодние мероприятия. "Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников", – отметил Онищенко, его цитирует ТАСС. Он добавил, что нужно скорректировать формат торжества, в частности, сделать его домашним, в кругу родных.