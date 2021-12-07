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26 минут назад

Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Гурген Карапетян

Летчик-испытатель вертолетов «Ми», Герой СССР Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Вертолеты России».

Умер Гурген Карапетян
Фото: rus.teamrus.team

«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», - заявили в пресс-службе компании.

В период с 1962 по 1993 годы Карапетян испытал вертолеты Ми-14, Ми-24, Ми-26, Ми-28 и другие. Всего за годы работы Карапетян освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более 100. Кроме того, он установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности вертолетов. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Всего он провел в полете более 5500 часов.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» было присвоено Карапетяну в 1991 году. Позже он также был награжден медалью Совета Безопасности «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

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