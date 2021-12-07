Умер Гурген Карапетян

В период с 1962 по 1993 годы Карапетян испытал вертолеты Ми-14, Ми-24, Ми-26, Ми-28 и другие. Всего за годы работы Карапетян освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более 100. Кроме того, он установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности вертолетов. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Всего он провел в полете более 5500 часов.