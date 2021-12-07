В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
17 минут назад

Туристы из ЮАР рассказали о симптомах «омикрона»

Российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», изолированы в отдельных боксах после того, как у них поднялась температура. Об этом пишет «Пятый канал».

Туристы из ЮАР рассказали о симптомах «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

При этом прибывающих из ЮАР российских туристов разместили в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин. По данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен уже у 10 из них, у двух подтверждено заражение «омикроном».

Одна из заболевших туристок рассказала, что после того, как у нее поднялась температура 37,6, ее поместили в отдельный бокс под постоянное наблюдение врачей.

«Из-за того, что температура. Отдельный бокс — на две недели», - отметили туристы.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов подчеркнул, что пока рано говорить об опасности нового штамма.

«Он более заразный. Но о тяжести — [говорить] рано. Многие симптомы могут указывать на более легкое течение», - пояснил Хафизов.

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители