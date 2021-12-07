Туристы из ЮАР рассказали о симптомах «омикрона»

Российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», изолированы в отдельных боксах после того, как у них поднялась температура. Об этом пишет «Пятый канал».

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Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

При этом прибывающих из ЮАР российских туристов разместили в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин. По данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен уже у 10 из них, у двух подтверждено заражение «омикроном».

Одна из заболевших туристок рассказала, что после того, как у нее поднялась температура 37,6, ее поместили в отдельный бокс под постоянное наблюдение врачей.

«Из-за того, что температура. Отдельный бокс — на две недели», - отметили туристы.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов подчеркнул, что пока рано говорить об опасности нового штамма.