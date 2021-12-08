Эксперты объяснили правила выбора мандаринов

Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, но если воздуха слишком много, то это уже можно назвать недостатком. Об этом рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова. Она дала советы россиянам, как выбрать хорошие фрукты.

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Эксперт отметила, что иногда мандарины могут быть обработаны воском, который не опасен, его нужно просто смыть под теплой водой. Не стоит покупать подмерзшие фрукты, так как в них сильно снижена концентрация витаминов. Это выдаст и запах со вкусом — они не будут соответствовать свежим плодам.

Также Котельникова рассказала, что окраска кожуры — не показатель сладости: мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.

Кроме того, специалист предупредила, что сладкие фрукты, такие как мандарины, стоит употреблять с осторожностью, потому что в них содержится много сахара. Тем не менее, мандарины полезны тем, что способствуют уменьшению тромбообразований и положительно влияют на работу ЖКТ из-за растительной клетчатки, сообщает агентство «Прайм».