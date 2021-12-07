Продажу алкоголя в Новый год в РФ предложили ограничить

В России на время новогодних праздников предложили ограничить продажу алкоголя, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. Эта мера нужна, чтобы граждане «не спивались» и могли чем-то себя занять. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, пишут РИА Новости.

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По его словам, алкоголь в новогодние праздники — «фантастический уничтожитель здоровья» россиян. Парламентарий уверен, что если оставить контроль над ситуацией предпринимателям, то она станет критической. Поэтому для защиты здоровья граждан нужны конкретные механизмы. Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя на время новогодних праздников, так как многие граждане «теряют меру».

Он уверен, что бесплатный доступ к культурно-досуговым мероприятиям также поможет гражданам «не спиться». Соответствующий запрос он планирует направить в Минкультуры до конца года.

«Все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными… Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем», — заявил Хамзаев.