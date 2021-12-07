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50 минут назад

В России предложили ввести ограничения на запись через «Госуслуги»

Минцифры России при предоставлении в электронной форме, в частности, через портал «Госуслуги» государственных и муниципальных услуг ввести ограничения на запись на прием. Проект соответствующего постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В РФ предложили ввести ограничения на запись через «Госуслуги»
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости

Ограничения предлагается распространить на случаи, если при рассмотрении органом или организацией запроса выявлено превышение лимита запросов. Такое же ограничение предложили распространять и на МФЦ РФ.

При этом предлагается, что лимит определится административным регламентом предоставления услуги в рамках ограничения определенного количества возможных к подаче запросов в определенный промежуток времени одним заявителем до получения результата предоставления услуги либо в случае мотивированного отказа в услуге.

Ранее Минцифры запустили на портале госуслуг сервис уведомлений по цифровым сервисам ОМС. Он позволит снять излишнюю нагрузку с персонала поликлиник и других медицинских организаций, а также сократит необходимость посещения медучреждений.

Общество,Госуслуги,Правительство РФ,
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