Шамсутдинов нашел работу в колонии

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, получил в тюменской ИК-2 должность подсобного рабочего. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — приводятся в материале слова собеседника агентства.
Журналисты URA.RU также связались с отцом осужденного Салимом Шамсутдинов, он подтвердил, что сын действительно нашел работу в колонии.
«У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно — я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали», — отметил Салим Шамсутдинов.
В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались комментировать ситуацию под предлогом «запрета на разглашение персональных данных».
Осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял десять сослуживцев в воинской части под Читой, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24 года и шести месяцам колонии строгого режима.