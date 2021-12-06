Шамсутдинов нашел работу в колонии

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, получил в тюменской ИК-2 должность подсобного рабочего. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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«Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Журналисты URA.RU также связались с отцом осужденного Салимом Шамсутдинов, он подтвердил, что сын действительно нашел работу в колонии.

«У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно — я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали», — отметил Салим Шамсутдинов.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались комментировать ситуацию под предлогом «запрета на разглашение персональных данных».