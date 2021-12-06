Шамсутдинов нашел работу в колонии

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, стал подсобным рабочим в тюменской ИК-2, пишут СМИ.

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Источник URA.RU сообщил, что Шамсутдинов, который жаловался, что не может устроиться в колонии на работу, стал «работать подсобным рабочим». Отец осужденного подтвердил, что сын действительно нашел работу: «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно – я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали». В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались разглашать «персональные данные осужденного».