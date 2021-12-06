В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
50 минут назад

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов нашел работу в колонии

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, стал подсобным рабочим в тюменской ИК-2, пишут СМИ.

Шамсутдинов нашел работу в колонии
Фото: ТАССТАСС

Источник URA.RU сообщил, что Шамсутдинов, который жаловался, что не может устроиться в колонии на работу, стал «работать подсобным рабочим». Отец осужденного подтвердил, что сын действительно нашел работу: «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно – я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали». В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались разглашать «персональные данные осужденного».

С автоматом за грибами: экстремальные случаи в российских воинских частях

Осенью 2019 года Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, ему назначили почти максимальный срок – обвинение запрашивало 25 лет колонии.

Общество,Рамиль Шамсутдинов,ФСИН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители