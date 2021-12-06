В Москве состоится итоговое заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

9 декабря 2021 года в 11:00 в зале «Библиотека» отеля Radisson Collection Hotel в Москве состоится итоговое в этом году заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему «Итоги 2021 года: как СМИ научились жить в ковидной реальности и что это значит для бизнеса?».