В Москве состоится итоговое заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

9 декабря 2021 года в 11:00 в зале «Библиотека» отеля Radisson Collection Hotel в Москве состоится итоговое в этом году заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему «Итоги 2021 года: как СМИ научились жить в ковидной реальности и что это значит для бизнеса?».
В рамках заседания руководители крупных федеральных и региональных СМИ, медиахолдингов, директора по связям с общественностью и пресс-секретари бизнес-компаний, представители деловых и корпоративных СМИ обсудят итоги 2021 года и то, как отрасль развивается в современных условиях.
В дискуссии примут участие: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов; генеральный директор «Сноба» Марина Геворкян; председатель совета директоров и акционер АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин; директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский; генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич; директор департамента общественных связей ГМК «Норильский никель» Татьяна Ссмирнова; директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров; главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко.
Модератором дискуссии выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ Вадим Ковалев.
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