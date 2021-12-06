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35 минут назад

В Москве состоится итоговое заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

9 декабря 2021 года в 11:00 в зале «Библиотека» отеля Radisson Collection Hotel в Москве состоится итоговое в этом году заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему «Итоги 2021 года: как СМИ научились жить в ковидной реальности и что это значит для бизнеса?».

В Москве состоится итоговое заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров
Фото: Ассоциация менеджеровАссоциация менеджеров

В рамках заседания руководители крупных федеральных и региональных СМИ, медиахолдингов, директора по связям с общественностью и пресс-секретари бизнес-компаний, представители деловых и корпоративных СМИ обсудят итоги 2021 года и то, как отрасль развивается в современных условиях.

В дискуссии примут участие: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов; генеральный директор «Сноба» Марина Геворкян; председатель совета директоров и акционер АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин; директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский; генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич; директор департамента общественных связей ГМК «Норильский никель» Татьяна Ссмирнова; директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров; главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко.

Модератором дискуссии выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ Вадим Ковалев.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Общество,Вадим Ковалев,Владимир Тодоров,Иван Еремин,Марина Геворкян,Алексей Венедиктов,Александр Малькевич,Рамблер,Норникель,Эхо Москвы,РИА Новости,Lenta.ru,
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