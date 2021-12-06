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1 час назад

Россиянам могут ограничить запись через «Госуслуги»

Ограничивать запись на приём в органы государственной власти или МФЦ предлагает Минцифры России при предоставлении в электронной форме государственных или муниципальных услуг в случае превышения гражданами количества запросов, установленного регламентом на определённый отрезок времени. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Россиянам могут ограничить запись через «Госуслуги»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Возможность осуществления записи на прием в орган (организацию) посредством единого портала, порталов услуг или официальных сайтов может быть ограничена органом (организацией) в случае, если при рассмотрении органом (организацией) запроса выявлено превышение лимита запросов, — говорится в тексте проекта документа.

Аналогичное ограничение авторы документа предлагают распространять и на МФЦ.

Лимит запросов предполагается определять административным регламентом. Ограничения будут действовать на определённом промежутке времени до момента, пока гражданин не получит необходимую услугу либо мотивированный отказ в её предоставлении.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» начали переоформлять сертификаты переболевших COVID. Сертификаты переоформляются со сроком действия на один год. Продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. С такой инициативой Голикова выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров. Глава государства поддержал это предложение.

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Правительство РФ,
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