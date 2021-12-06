Турист из Франции приехал в Читу на веломобиле. Видео

Путешественник из Франции Гвенаэль Бретон проехал почти всю Россию на трехколесном электрическом велосипеде, который собрал с друзьями. В поездке транспорт неоднократно приходилось чинить и адаптировать к дорожным и погодным условиям. Съемочная группа Ruptly пообщалась с велосипедистом в четверг в Чите.
По словам Бретона, выбор пал на велосипед из-за мобильности и простоты в управлении. Аппарат сочетает в себе кровать и средство передвижения, а заряжается от солнечной батареи, встроенной в крышу. На корпусе транспортного средства закреплены сумки с продовольствием на четыре дня, инструментами и набором первой помощи.
"Не один год думал о кругосветном путешествии, и, готовясь к нему, в 2017 году я уже совершил путешествие через Атлантический океан: из Сенегала в Гвиану - из Африки в Южную Америку. То путешествие заняло 2 месяца. В каком-то смысле это был подготовительный этап к кругосветному путешествию, к пересечению океанов, потому что до того момента я не знал, как это делать", - поделился путешественник.
Бретон подчеркнул, что мотивацией к такому приключению стала полученная в армии травма. Однажды, во время ночного десантирования, мужчина неудачно приземлился и сломал позвоночник в четырех местах. Из-за этого пришлось отказаться от военной карьеры.