В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
34 минуты назад

Турист из Франции приехал в Читу на веломобиле. Видео

Путешественник из Франции Гвенаэль Бретон проехал почти всю Россию на трехколесном электрическом велосипеде, который собрал с друзьями. В поездке транспорт неоднократно приходилось чинить и адаптировать к дорожным и погодным условиям. Съемочная группа Ruptly пообщалась с велосипедистом в четверг в Чите.

По словам Бретона, выбор пал на велосипед из-за мобильности и простоты в управлении. Аппарат сочетает в себе кровать и средство передвижения, а заряжается от солнечной батареи, встроенной в крышу. На корпусе транспортного средства закреплены сумки с продовольствием на четыре дня, инструментами и набором первой помощи.

"Не один год думал о кругосветном путешествии, и, готовясь к нему, в 2017 году я уже совершил путешествие через Атлантический океан: из Сенегала в Гвиану - из Африки в Южную Америку. То путешествие заняло 2 месяца. В каком-то смысле это был подготовительный этап к кругосветному путешествию, к пересечению океанов, потому что до того момента я не знал, как это делать", - поделился путешественник.

Бретон подчеркнул, что мотивацией к такому приключению стала полученная в армии травма. Однажды, во время ночного десантирования, мужчина неудачно приземлился и сломал позвоночник в четырех местах. Из-за этого пришлось отказаться от военной карьеры.

Общество,В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители