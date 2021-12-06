Турист из Франции приехал в Читу на веломобиле. Видео

"Не один год думал о кругосветном путешествии, и, готовясь к нему, в 2017 году я уже совершил путешествие через Атлантический океан: из Сенегала в Гвиану - из Африки в Южную Америку. То путешествие заняло 2 месяца. В каком-то смысле это был подготовительный этап к кругосветному путешествию, к пересечению океанов, потому что до того момента я не знал, как это делать", - поделился путешественник.