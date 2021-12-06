Патриарх Кирилл призвал не бояться коронавируса в храмах

"Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции", - заявил патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.