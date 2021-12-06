Патриарх Кирилл призвал не бояться коронавируса в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом не опасаться заболеть коронавирусом в храмах, поскольку в них соблюдаются ограничительные меры и присутствует "благодать Божья". Об этом сообщает РИА Новости.
"Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции", - заявил патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.
6 декабря (23 ноября по старому стилю) Русская православная церковь (РПЦ) отмечает день памяти погребения святого благоверного князя Александра Невского во Владимире. 20 ноября в день своего юбилея патриарх поделился надеждой на то, что испытание человечества пандемией коронавируса продлится недолго.
Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не будет просить прихожан показывать QR-коды при посещении храмов.