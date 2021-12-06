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1 час назад

Москвовед назвал гадюшником общественный туалет в центре столицы

Известный москвовед Александр Можаев раскритиковал одну из наиболее туристических улиц столицы — Варварку. В своем Facebook он отметил, что в центре улицы установлен общественный туалет, который там неуместен и портит общую панораму.

Москвовед назвал гадюшником общественный туалет в центре столицы
Фото: FacebookFacebook

«Гадюшник посреди столь значимой видовой точки — позор в совершенно любой ситуации. В Китай-городе нет местного комьюнити, которое бы занималось подобными проблемами, но эти виды — общее достояние», — заявил эксперт.

Можаев попросил помощи у своих подписчиков в написании жалоб в департамент культурного наследия столицы и другие инстанции. По его мнению, они смогут помочь ликвидировать туалет.

«Многие социальные группы могут считать себя лично оскорбленными, в том числе урбанисты и благоустроители, усердно расставлявшие скамейки и пилившие деревья для любования просторами парка "Зарядье"», — заключил москвовед.

Пользователи согласились с предложением Можаева и подчеркнули, что общественный туалет требуется возле станции метро «Китай-город». Другие же сочли странным соседство нового современного общественного туалета со старинными зданиями.

Общество,Александр Можаев,
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