Москвовед назвал гадюшником общественный туалет в центре столицы

Известный москвовед Александр Можаев раскритиковал одну из наиболее туристических улиц столицы — Варварку. В своем Facebook он отметил, что в центре улицы установлен общественный туалет, который там неуместен и портит общую панораму.

Фото: Facebook Facebook

«Гадюшник посреди столь значимой видовой точки — позор в совершенно любой ситуации. В Китай-городе нет местного комьюнити, которое бы занималось подобными проблемами, но эти виды — общее достояние», — заявил эксперт.

Можаев попросил помощи у своих подписчиков в написании жалоб в департамент культурного наследия столицы и другие инстанции. По его мнению, они смогут помочь ликвидировать туалет.

«Многие социальные группы могут считать себя лично оскорбленными, в том числе урбанисты и благоустроители, усердно расставлявшие скамейки и пилившие деревья для любования просторами парка "Зарядье"», — заключил москвовед.