Психолог Фарида Красавкина, наблюдавшая за вдовой Александра Градского на его похоронах, в беседе с NEWS.ru заявила о тяжёлой психологической травме женщины. Странное поведение Марины Коташенко на прощании с народным артистом России в театре «Градский Холл» и на Ваганьковском кладбище эксперт объяснила тем, что, скорее всего, после смерти мужа та винит себя.

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Красавкина, как и многие поклонники композитора и наставника шоу «Голос», пришла лично проститься с исполнителем и наблюдала за поведением Марины Коташенко. Состояние вдовы Градского специалист определила как «тяжелейшую травмированность».

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Марина психологически травмирована. У неё огромный шок. Не заметить этого может только слепой. На её лице написано неверие в происходящее (в смерть родного человека): «Такого не может быть!». Уход Александра Борисовича явился для неё неожиданностью и, бесспорно, огромным горем, — заявила психолог.

Специалист рассказала о шести «стадиях горевания», которые проходит каждый после смерти близкого человека. Эти стадии, по словам эксперта, могут перетекать одна в другую почти одномоментно. Первая стадия — отчаяния или шока. Затем — неверие и отрицание ситуации, состояние сопровождается стремлением быть в одиночестве и убеждённостью в том, что окружающие не понимают степень твоего личного горя. Именно поэтому, по мнению психолога Фариды Красавкиной, Марина Коташенко уехала с кладбища до завершения церемонии похорон: ей хотелось побыть одной.

Также, по убеждению специалиста, вдову Градского мучает чувство вины. Психолог заявила, что эта эмоция «отчётливо отражается на её лице».

Марина, вероятнее всего, жалеет, что не заставила мужа вовремя обратиться к врачам, которые могли бы продлить ему жизнь. Это третья стадия горевания: терзание чувством вины, обиды либо гнева — по отношению к окружающим или к себе самой. Вдова Градского винит себя, — допустила Фарида Красавкина.

Безысходность, печаль и принятие ситуации — последние три «стадии горевания», добавила эксперт. Красавкина подчеркнула, что навязчивые попытки сочувствия со стороны окружающих часто вызывают раздражение человека, поэтому крайне важно, чтобы рядом в такой момент находились друзья, которые оказывали бы моральную поддержку «молчаливым образом». Психолог посоветовала друзьям семьи Градского говорить сейчас с Мариной Коташенко на нейтральные темы, «ни в коем случае о трагедии». Со временем вдове Александра Градского станет легче, выразила уверенность эксперт.

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