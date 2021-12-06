Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в России

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у россиянки, которая прилетела из ЮАР. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность» и оценила глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.

По данным «ФАН», заболевшая «омикроном» россиянка прибыла рейсом ET 760 Ethiopian Airlines. Несмотря на отказ выполнять предписание о прохождении карантина, всех пассажиров отправили в обсерватор.

У россиянки начался кашель, боли в горле, поднялась температура. Тест на COVID-19 оказался положительным. Позднее стало известно, что пациентка инфицирована штаммом «омикрон».