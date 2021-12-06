Названа альтернатива маски на корпоративе

Увлажняющие или интраназальные капли помогут заменить медицинские маски для защиты от COVID-19 тем, кто планирует посетить новогодний корпоратив. Подобные препараты сформируют на слизистой носа биопленку, которая будет препятствовать распространению вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», - сказал эксперт.
По словам Тимакова, самое важное – это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа». Соответственно, можно воспользоваться как увлажняющими, так и интраназальными каплями.
«Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли», - подчеркнул врач.
Вместе с тем инфекционист подчеркнул необходимость поддержания чистоты рук на празднике. Это даст возможность уменьшить количество попадающего в организм вируса.
«Самая основная защита – защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», - подытожил Тимаков.
В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева отметила, что защититься от COVID-19 полностью в ходе новогоднего корпоратива невозможно.
«Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковид является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», - добавила Пакулаева.