Россияне искупались в 57-градусный мороз в Якутии: видео

Жители села в Якутии устроили купание в 57-градусный мороз. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с места событий. Зимний купальный сезон открыли на Оймяконе.

На кадрах видно, как мужчины ныряют в прорубь на реке Индигирка. По данным телеканала, на мероприятие был приглашен Дед Мороз.

Якутские моржи являются самыми экстремальными во всем мире. В январе этого года они побили при купании очередной рекорд.