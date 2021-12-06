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20 минут назад

Россияне искупались в 57-градусный мороз в Якутии: видео

Жители села в Якутии устроили купание в 57-градусный мороз. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с места событий. Зимний купальный сезон открыли на Оймяконе.

На кадрах видно, как мужчины ныряют в прорубь на реке Индигирка. По данным телеканала, на мероприятие был приглашен Дед Мороз.

Якутские моржи являются самыми экстремальными во всем мире. В январе этого года они побили при купании очередной рекорд.

Ранее сообщалось, что мужчину смыло волной в море во время шторма в Сочи.

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