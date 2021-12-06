«Мисс Беларусь» захотела на МКС

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич захотела полететь в космос и стать первым белорусским космонавтом. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно», — заявила Гончаревич и отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем.
Ранее глава «Роскосмоса»Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию направить девушку-космонавта для подготовки к полету в космос. По его словам, представительница прекрасного пола нужна для «баланса в отряде космонавтов».
По плану первый полет белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах.