«Мисс Беларусь» захотела на МКС

«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно»

«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно», — заявила Гончаревич и отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем.