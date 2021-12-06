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26 минут назад

«Мисс Беларусь» захотела на МКС

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич захотела полететь в космос и стать первым белорусским космонавтом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич захотела полететь в космос и стать первым белорусским космонавтом
1/11 Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич захотела полететь в космос и стать первым белорусским космонавтом
Фото: Instagram
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«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно»
2/11 «Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно»
Фото: Instagram
Гончаревич отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем
3/11 Гончаревич отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем
Фото: Instagram
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию направить девушку-космонавта для подготовки к полету в космос
4/11 Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию направить девушку-космонавта для подготовки к полету в космос
Фото: Instagram
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По его словам, представительница прекрасного пола нужна для «баланса в отряде космонавтов»
5/11 По его словам, представительница прекрасного пола нужна для «баланса в отряде космонавтов»
Фото: Instagram
По плану первый полет белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах
6/11 По плану первый полет белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах
Фото: Instagram
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«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно», — заявила Гончаревич и отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию направить девушку-космонавта для подготовки к полету в космос. По его словам, представительница прекрасного пола нужна для «баланса в отряде космонавтов».

По плану первый полет белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах.

Общество,Фото,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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