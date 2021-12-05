Россияне предложили сделать прогулочные зоны на крышах домов

«Выглядит необычно, напоминает зону», — с юмором отметил автор топика. Некоторые не оценили подобное решение и обвинили его авторов в недостатке вкуса. Кто-то наоборот развил идею и предложил заодно начать озеленять крыши домов. «Газончики… Кадки… На случай жаркого лета меньший нагрев среды... Вот был бы город-сад», — поделился идеей пользователь. С этим мнением согласился автор топика, добавив, что на крыше можно обустроить место для прогулок.