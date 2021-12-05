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1 час назад

Россияне предложили сделать прогулочные зоны на крышах домов

Дома на западе Москвы с подсветкой по периметру крыши привлекли внимание россиян. Они предложили сделать здесь прогулочные зоны. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».

Россияне предложили сделать прогулочные зоны на крышах домов
Фото: Dmitry Orlov / страница группы «Тропарево-Никулино соседи» в FacebookDmitry Orlov / страница группы «Тропарево-Никулино соседи» в Facebook

«Выглядит необычно, напоминает зону», — с юмором отметил автор топика. Некоторые не оценили подобное решение и обвинили его авторов в недостатке вкуса. Кто-то наоборот развил идею и предложил заодно начать озеленять крыши домов. «Газончики… Кадки… На случай жаркого лета меньший нагрев среды... Вот был бы город-сад», — поделился идеей пользователь. С этим мнением согласился автор топика, добавив, что на крыше можно обустроить место для прогулок.

Необычной подсветке здания нашли объяснение. В комментариях пояснили, что на крыше проводились работы и через некоторое время подсветку отключили. «Но выглядело инфернально», — добавил мужчина. Один из юзеров отметил, что освещение на крыше проникает в квартиру через окна и доставляет дискомфорт.

Ранее россиянка пожаловалась на чрезмерно яркий свет из окна соседского дома и поделилась фото. Некоторые отметили, что приняли освещение на снимке за пожар.

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