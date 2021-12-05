Россияне рассказали историю попрошайки с многолетним стажем

«Если это та, о ком я думаю, ее зовут Наталья. Старожил. Всю жизнь живет в старом домике на Сеченовском переулке. У нее много кошек. На них и нужны деньги, но не дают. Вот потому и просит "на дорогу" и поесть», — объяснила участница дискуссии. Женщина добавила, что кошек у попрошайки около 30. Она подбирает всех бездомных, которым не выжить на улице. Плюс прознавшие об этом соседи подбрасывают ей животных время от времени.