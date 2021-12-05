Россияне рассказали историю попрошайки с многолетним стажем

Россиянка решила обсудить с пользователями сети профессиональную попрошайку с многолетним стажем в Facebook-сообществе Secret Hamovniki. Многие жители столицы узнали женщину, о которой идет речь и рассказали ее историю. Оказалось, что москвичка собирает деньги, чтобы прокормить своих кошек.
«Неприметная, небольшого роста, с беспокойными глазами», — так обрисовала героиню истории автор поста. Россиянка отметила, что эта женщина годами просила денег «на дорогу» на Остоженке, теперь же встретилась ей на Охотном ряду. «Отчаялась и сменила локацию?» — предположила пользовательница. «На седьмой год она стала меня узнавать. Крайне убедительная мадам», — добавила москвичка в комментариях.
Участники интернет-сообщества рассказали, что видели попрошайку и в других районах столицы. У многих она просила купить ей еду, некоторым показалась весьма агрессивной. Несколько человек отметили, что при ней всегда был рюкзак. «А еще она с сумкой LV ходила и говорила, что это копеечный фейк!» — вспомнила одна из пользователей.
«Если это та, о ком я думаю, ее зовут Наталья. Старожил. Всю жизнь живет в старом домике на Сеченовском переулке. У нее много кошек. На них и нужны деньги, но не дают. Вот потому и просит "на дорогу" и поесть», — объяснила участница дискуссии. Женщина добавила, что кошек у попрошайки около 30. Она подбирает всех бездомных, которым не выжить на улице. Плюс прознавшие об этом соседи подбрасывают ей животных время от времени.
Ранее жительница Москвы предложила россиянам пускать бездомных животных зимой в подъезды. Пользователи сети предложение оценили.