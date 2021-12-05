«Донос» в СК на рэперов Oxxxymiron и Noize MC оказался шуткой

Автор «обращения» к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм заявил, что это был шуточный текст.

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«Остановитесь… Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», - заявил блогер.

Бастрыкин поручил проверить творчество Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм после того, как к нему обратилась некая «группа патриотов» с просьбой проверить деятельность этих рэперов.

Речь идет о письме блогера, где он попросил «пресечь преступную деятельность рэперов», которая «стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Он заявил, что в творчестве музыкантов есть негативное отношение к правоохранителям. Блогер призвал предпринять какие-то меры, «потому что враги используют эту слабость».