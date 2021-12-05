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1 час назад

Девять вернувшихся из ЮАР россиян оказались заражены COVID-19

У девяти россиян, прибывших из ЮАР, выявили коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Девять вернувшихся из ЮАР россиян оказались заражены COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти россияне были помещены в обсерватор сразу после прилета из африканского государства. Там у них и был выявлен коронавирус.

Каким именно штаммом заразились российские туристы, пока устанавливается.

Ситуация насчет прибывающих из Африканского региона остается на особом контроле, отметили в Роспотребнадзора.

Прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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