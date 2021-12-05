Девять вернувшихся из ЮАР россиян оказались заражены COVID-19

Эти россияне были помещены в обсерватор сразу после прилета из африканского государства. Там у них и был выявлен коронавирус.
Каким именно штаммом заразились российские туристы, пока устанавливается.
Ситуация насчет прибывающих из Африканского региона остается на особом контроле, отметили в Роспотребнадзора.
Прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон».
26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира.