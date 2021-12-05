Девять вернувшихся из ЮАР россиян оказались заражены COVID-19

У девяти россиян, прибывших из ЮАР, выявили коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Эти россияне были помещены в обсерватор сразу после прилета из африканского государства. Там у них и был выявлен коронавирус.

Каким именно штаммом заразились российские туристы, пока устанавливается.

Ситуация насчет прибывающих из Африканского региона остается на особом контроле, отметили в Роспотребнадзора.

Прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон».