РФПИ: Саудовская Аравия разрешит привитым «Спутником V» въезд в королевство

В Саудовской Аравии одобрили въезд на территорию королевства с 1 января 2022 года граждан, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что по прибытию в страну привитые «Спутником V» обязаны соблюдать 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Отмечается, что вакцинация российским препаратом даёт возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Таким образом, Саудовская Аравия вошла в число 102 стран, которые могут посетить лица, привитые «Спутником V».