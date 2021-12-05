Володин предложил россиянам назвать причины развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос, в котором попросил пользователей назвать причину распада СССР.
Володина предложил на выбор следующие причины уничтожения Советского Союза: «слабое руководство», «предательство партийных элит», «пустые полки в магазинах», «отсутствие конкуренции в политике - монополия на власть одной партии, КПСС» и «иностранное вмешательство».
Согласно промежуточным результатам голосования, самым популярным вариантом (54%) стал «предательство элит». 23% пользователей ответили «иностранное вмешательство», еще 2% выбрали пункт «пустые полки».
Многие комментаторы написали, что считают причиной распада страны все перечисленные факторы.
Недавно Володин обращался через Telegram к россиянам с просьбой высказать мнение о готовящейся системе QR -кодов. Подавляющее большинство комментаторов высказались против их введения.