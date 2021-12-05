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1 час назад

Володин предложил россиянам назвать причины развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос, в котором попросил пользователей назвать причину распада СССР.

Володин предложил россиянам назвать причины развала СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володина предложил на выбор следующие причины уничтожения Советского Союза: «слабое руководство», «предательство партийных элит», «пустые полки в магазинах», «отсутствие конкуренции в политике - монополия на власть одной партии, КПСС» и «иностранное вмешательство».

Согласно промежуточным результатам голосования, самым популярным вариантом (54%) стал «предательство элит». 23% пользователей ответили «иностранное вмешательство», еще 2% выбрали пункт «пустые полки».

Многие комментаторы написали, что считают причиной распада страны все перечисленные факторы.

Недавно Володин обращался через Telegram к россиянам с просьбой высказать мнение о готовящейся системе QR -кодов. Подавляющее большинство комментаторов высказались против их введения.

Общество,Вячеслав Володин,КПСС,Госдума,
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