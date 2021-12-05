Володин предложил россиянам назвать причины развала СССР

Володина предложил на выбор следующие причины уничтожения Советского Союза: «слабое руководство», «предательство партийных элит», «пустые полки в магазинах», «отсутствие конкуренции в политике - монополия на власть одной партии, КПСС » и «иностранное вмешательство».

Недавно Володин обращался через Telegram к россиянам с просьбой высказать мнение о готовящейся системе QR -кодов. Подавляющее большинство комментаторов высказались против их введения.