Россиянам назвали способ защититься от кражи QR-кода

Ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков рассказал, как защитить от кражи QR-код о вакцинации или выздоровлении после коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

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Он посоветовал установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для входа на портал госуслуг и почтовый ящик. Эксперт призвал установить защитное ПО для телефонов, не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах, а также быть аккуратнее с демонстрацией кодов в публичных местах.

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, сейчас наиболее распространены два варианта мошенничества с QR-кодами: покупка реальных матричных кодов у злоумышленников и продажа кодов, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие официальные.