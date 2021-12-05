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37 минут назад

Россиянам назвали способ защититься от кражи QR-кода

Ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков рассказал, как защитить от кражи QR-код о вакцинации или выздоровлении после коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Россиянам назвали способ защититься от кражи QR-кода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он посоветовал установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для входа на портал госуслуг и почтовый ящик. Эксперт призвал установить защитное ПО для телефонов, не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах, а также быть аккуратнее с демонстрацией кодов в публичных местах.

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, сейчас наиболее распространены два варианта мошенничества с QR-кодами: покупка реальных матричных кодов у злоумышленников и продажа кодов, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие официальные.

Покупка поддельного сертификата влечет уголовную ответственность. Если QR-код содержит гиперссылку на сертификат о вакцинации с номером, датами рождения и вакцинации, это уже официальный документ, поэтому его подделка так же грозит уголовной ответственностью, уточнила адвокат Юлия Кремер. Если же при переходе по QR-коду этих данных не обнаружится, то оснований для обвинения в подделке документов нет.

Общество,Крок,
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