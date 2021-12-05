Эксперт рассказал о «чипировании» русских иностранными вакцинами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью аргентинской газете La Nacion сказал:

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«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются незначительные препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер».

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По словам Кирилла Александровича, которые публикует La Nacion, «в России меньше случаев COVID-19 на миллион жителей, чем в США и в 18 других странах Европейского союза, где уровень вакцинации значительно выше». Но это не все. Второй важный момент заключается в международном признании, несмотря на бюрократические игры ВОЗ, являющейся, по меткому определению ряда американских политиков, филиалом большой англосаксонской Фармы.

«Достаточно посмотреть, насколько широко используется Sputnik, чтобы убедиться, что это один из наиболее универсальных инструментов против коронавируса, - говорит Дмитриев. - За исключением рынков происхождения других вакцин, где они преобладают, в глобальном масштабе Sputnik используется на одном уровне с другими вакцинами. В ноябре более 100 миллионов человек были вакцинированы Sputnik за пределами России, в странах с низким и средним уровнем доходов.

Для сравнения: за тот же период 100 миллионов человек вакцинированы Moderna за пределами США и Европы, 350 миллионов человек вакцинированы Pfizer за пределами США и Европы”.

Впрочем, как бы не нахваливал Дмитриев Sputnik, в России очень много отказников, о чем собственно признался он сам, сказав, что в «америках и европах уровень вакцинации значительно выше». На самом деле, это не так. В реальности вакцинация буксует на Западе, несмотря на принимаемые тамошними властями драконовские меры.

У них, в «америках и европах», как и у нас, в ходу одна и та же антипрививочная версия, довольно популярная, что вместе с вакцинацией идет тайная чипизация населения, за которой якобы стоит теневое мировое правительство во главе с Биллом Гейтсом.

Интересно то, что повод думать о злых кознях Бильдербергского клуба дал сам олигарх Гейтс, когда 18 марта 2020 года сказал следующее:

«В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, которые будут показывать, кто выздоровел или недавно прошел тестирование, или, когда у нас появится вакцина (ее на тот момент официально не было), кто ею укололся».

На следующий день веб-сайт под названием Biohackinfo.com опубликовал статью с заголовком: «Билл Гейтс будет использовать имплантаты с микрочипами для борьбы с коронавирусом». Заокеанский интернетовский народ возбудился не на шутку. Только за один месяц в Штатах, согласно счетчику кликов Crowd Tangle, скандальную публикацию Biohackinfo.com перепостили в соцсети Facebook более 13 000 раз, а видео на YouTube, основанное на этой истории, было просмотрено более 1,8 миллиона раз. На форумах наиболее часто писали: «Да, у глобалистов есть великий план - микрочипировать нас, гоев, что является признаком раба».

Клеймо «признака раба», надо полагать, пугает определенную часть россиян, хотя бы потому, что в эпоху интернета, если за океаном «нагадят», то «завоняет» и у нас. На российских форумах что только не пишут, чтобы подорвать неуклюжие усилия властей по вакцинации, которая в последнее время приняла буквально насильственный характер. В ряде регионов без QR-кодов даже на общественном транспорте не проедешь, тогда как поход в поликлинику для медотвода чреват заражением.

Напомним, несколькими днями ранее президент Путин порекомендовал главам региона взять вакцинацию под личный контроль, тем самым нагнал страх на топ-чиновников. Они и так, по слухам околокремлевских телеграм-каналов, дрожат как осиновый лист в условиях губернаторопада, а тут еще их профпригодность фактически увязали с прививочной кампанией.

Местечковый ковид-дурдом усугубляется тем, что QR-коды можно сфоткать хоть у соседа, хоть в интернете, все равно проверка идет по статусу «действителен» или нет. В целом, простой люд, далекий от тонкостей цифровой сертификации по-русски, не понимает смысл ограничений. Почему, например, в ТЦ нельзя, а в продуктовые магазины можно? Ведь в первых - в огромных залах с длинными рядами касс пусто, а во вторых - в небольших “пятерочках” и “магнитах” у прилавков и в очередях толпятся покупатели, как правило, без масок. И так тяжело дышать, а здесь граждане набиваются, как кильки в советских консервах.

Это ровно тот случай, когда в отношении таких чересчур исполнительных губернаторов справедлива поговорка «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Жаль, что не себе. Возможно, принудиловка худо-бедно дает о себе знать, но опыт других стран показывает, что и здесь есть предел обязаловки.

Так, по состоянию на 2 декабря в Израиле полностью привито 5 779 673 человек (61,3% населения), хотя именно эта страна считается примером дисциплинированности. Если посмотреть на статистику в динамике, то после 15 октября темпы вакцинации в еврейском государстве практически близки к нулю. Те, кто был готов или согласился под принуждением привиться - укололись, другие - уперлись и ни в какую не идут к врачам даже за «самым лучшим в мире пфайзером».

СМИ еврейского государства пишут, что премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по омикрон-штамму в Израиле и принял решение наложить штрафы на лиц, прибывающих из-за рубежа, которые не будут проходить ПЦР-тестирование на третий и/или седьмой день после прибытия. Причем, делать это нужно, несмотря на цифровой сертификат и ПЦР-тест, сделанный накануне. Тогда какой смысл для путешественников в уколе Moderna и Pfizer, если от инфекции он не спасает?

Что любопытно: деятели-фундаменталисты считают вакцинацию делом не богоугодным. Правда, об этом они говорят между собой, а на публику выдвигают другие аргументы. В частности, раввин Хаим Довид Цвибель, председатель Комитета религиозных и независимых школьных чиновников Нью-Йорка, комментируя обязаловку для еврейских школ, написал: «Многие из наших школ рассматривают вакцинацию против COVID-19 как вопрос, наиболее подходящий для индивидуального выбора, а не по распоряжению правительства». По его мнению, отказники скорее уволятся, чем уколятся.

В противовес этому, как пишет австрийская газета Die Presse, русские за границей скорее уколятся вакциной, непризнанной национальным регулятором, чем откажутся от поездок на Запад, где игнорируется Sputnik .

«Российская туристическая индустрия и ее партнеры на Западе откликнулись на такую потребность (вакцинации Moderna и Pfizer, которые многие американцы называют способом чипирования гоев). С сентября, когда они сформировали первые предложения, спрос на подобную услугу заметно возрос, - отмечает автор публикации Эдуард Штайнер. - ... Это относится только к представителям тонкого верхнего слоя российского общества».

Отдельно отмечается, что удовольствие «чипироваться западной прививкой» не из дешевых. Как правило, трехдневная поездка, без учета стоимости самой вакцины, обходится «представителям тонкого верхнего слоя российского общества» в 700 евро.