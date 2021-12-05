Тесты на COVID-19 привели к затору в аэропорту Москвы

В аэропорту Шереметьево произошли заторы в связи с обязательным тестированием на COVID-19, которое ввели из-за возникновения нового штамма «омикрон». Задержки привели к тому, что туристы из Лондона провели в аэропорту примерно два дополнительных часа. Об этом пишут РИА Новости.

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В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в для прибывающих из стран, откуда с высокой вероятностью может быть завезен штамм «омикрон», организовано бесплатное тестирование. К таким государствам относятся Китай, ЮАР, Великобритания, некоторые африканские государства и все страны, где впоследствии будет обнаружен вирус.

Рейс Аэрофлота SU 2583 приземлился в терминале С «Шереметьево» в 01.19 мск. Пассажиров ожидало проведение термометрии, которую не делают на «обычных рейсах». Прибывающих из Великобритании предупредили об обязательном экспресс-тесте. Спустя 30-40 минут пассажиров привезли к терминалу, однако не смогли сразу выпустить из автобуса в связи с большой очередью в зале, где проводился санитарный контроль.

В зале пассажиров проверяли сначала Роспотребнадзор, просматривающий анкеты, а затем шесть врачей, которые занимались экспресс-тестами. Результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи. Каждый пассажир получал индивидуальный номер.