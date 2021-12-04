Названы возможные наследники Нины Ургант

Советская и российская актриса Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет, она жила в квартире неподалеку от Мариинского театра в Петербурге. Кому может достаться имущество покойной артистки, рассказала юрист и адвокат Жанна Маргулис.

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У Нины Ургант остались еще сын, двое внуков, а также четверо правнуков. Актриса проживала в центре Северной столицы. С этим ей помогли сын Андрей и внук Иван, которые уговаривали артистку переехать в Москву.

По словам Маргулис, если покойная актриса успела составить завещание, то не исключено, что часть имущества Ургант достанется и ее внучке Марии, проживающей в Нидерландах. Слова адвоката передает Teleprogramma.pro.

«Если есть завещание, то в нем наследниками может быть кто угодно, кого Нина Ургант обозначила своим наследником, — объяснила Маргулис