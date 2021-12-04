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32 минуты назад

Скончался советский и украинский актер Михаил Горносталь

Михаил Горносталь, советский и украинский актер, скончался 3 декабря. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на информацию Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.

Умер актер фильма «Шкура белого медведя»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Причиной смерти заслуженного артиста Украины называют осложнения коронавирусной инфекции.

Михаил Николаевич Горносталь родился 8 ноября 1945 года в Черкасской области, в селе Душновка. В 1972 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и далее долгое время работал на Одесской киностудии. Он снялся более чем в 30 фильмах – среди них «Это сильнее меня», «Побег из тюрьмы», «Р.В.С.», «Квартет Гварнери», «Шкура белого медведя», «От Буга до Вислы», «Школа» и другие.

О месте и дате прощания с артистом информации пока не поступало.

Общество,Михаил Горносталь,"Российская газета",
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