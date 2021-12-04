Умер актер фильма «Шкура белого медведя»

Михаил Николаевич Горносталь родился 8 ноября 1945 года в Черкасской области, в селе Душновка. В 1972 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и далее долгое время работал на Одесской киностудии. Он снялся более чем в 30 фильмах – среди них «Это сильнее меня», «Побег из тюрьмы», «Р.В.С.», «Квартет Гварнери», «Шкура белого медведя», «От Буга до Вислы», «Школа» и другие.