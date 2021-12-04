Мошенники попытались «развести» экс-главу Кузбасса Амана Тулеева

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как едва не стал жертвой кибермошенника. Об этом он написал в Instagram.

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Злоумышленник попросил у него 30 тысяч рублей в долг, представившись сокурсником. Он написал Тулееву, что они учились в академии, приложив к сообщению реальное фото. «Сокурсник» обосновал просьбу нежданно возникшими материальными проблемами.

Тулеев признался, что не усомнился в реальности знакомого и хотел отправить ему деньги. Однако от этого шага уберегла случайность: позвонил общий знакомый, который рассказал, что «сокурсник» давно живет за пределами России и финансово обеспечен.

«Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое "досье", круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили», - написал Тулеев.

Бывший глава региона призвал россиян быть бдительными и остерегаться мошенников, цинизм которых зашкаливает. По его словам, сейчас ситуация осложняется повсеместным переводом финансовых дел в онлайн.