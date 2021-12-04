Мошенники попытались «развести» экс-главу Кузбасса Амана Тулеева

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как едва не стал жертвой кибермошенника. Об этом он написал в Instagram.
Злоумышленник попросил у него 30 тысяч рублей в долг, представившись сокурсником. Он написал Тулееву, что они учились в академии, приложив к сообщению реальное фото. «Сокурсник» обосновал просьбу нежданно возникшими материальными проблемами.
Тулеев признался, что не усомнился в реальности знакомого и хотел отправить ему деньги. Однако от этого шага уберегла случайность: позвонил общий знакомый, который рассказал, что «сокурсник» давно живет за пределами России и финансово обеспечен.
«Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое "досье", круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили», - написал Тулеев.
Бывший глава региона призвал россиян быть бдительными и остерегаться мошенников, цинизм которых зашкаливает. По его словам, сейчас ситуация осложняется повсеместным переводом финансовых дел в онлайн.
Ранее эксперты рассказали, что в 2021 году основным каналом атаки злоумышленников был звонок на мобильный телефон клиента банка (80%). Похожие схемы будут продолжать набирать обороты и в 2022 году. При этом злоумышленники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои навыки и продумывают новые схемы обмана. Основной совет: никогда не отвечать на неизвестные телефонные номера.