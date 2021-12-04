Гинцбург развеял популярные мифы о коронавирусе

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил популярные заблуждения, связанные с коронавирусной инфекцией, и призвал не доверять мифам.
В первую очередь медицинский специалист отметил, что маски и респираторы действительно обладают защитными свойствами. Они особенно нужны для невакцинированных людей, чтобы препятствовать передаче возбудителя.
«Поэтому я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных», — подчеркнул врач в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.
Кроме того, мнение о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную систему человека также является мифом. Гинцбург напомнил, что исследование этой темы уже проводились, а каких-либо нарушений выявлено не было. Также глава Гамалеи заявил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет естественное происхождение.
Александр Гинцбург ранее сообщил, что для защиты от заражения требуется не меньше 300 единиц антител. Чтобы это выяснить, центр Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения Москвы.