В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
25 минут назад

Врач Гинцбург призвал россиян не верить в популярные мифы о коронавирусе

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил популярные заблуждения, связанные с коронавирусной инфекцией, и призвал не доверять мифам.

Гинцбург развеял популярные мифы о коронавирусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь медицинский специалист отметил, что маски и респираторы действительно обладают защитными свойствами. Они особенно нужны для невакцинированных людей, чтобы препятствовать передаче возбудителя.

«Поэтому я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных», — подчеркнул врач в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.

Кроме того, мнение о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную систему человека также является мифом. Гинцбург напомнил, что исследование этой темы уже проводились, а каких-либо нарушений выявлено не было. Также глава Гамалеи заявил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет естественное происхождение.

Мошенники придумали рабочую схему с вакцинацией

Александр Гинцбург ранее сообщил, что для защиты от заражения требуется не меньше 300 единиц антител. Чтобы это выяснить, центр Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения Москвы.

Общество,Александр Гинцбург,НТВ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители