Гинцбург развеял популярные мифы о коронавирусе

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил популярные заблуждения, связанные с коронавирусной инфекцией, и призвал не доверять мифам.

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В первую очередь медицинский специалист отметил, что маски и респираторы действительно обладают защитными свойствами. Они особенно нужны для невакцинированных людей, чтобы препятствовать передаче возбудителя.

«Поэтому я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных», — подчеркнул врач в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.

Кроме того, мнение о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную систему человека также является мифом. Гинцбург напомнил, что исследование этой темы уже проводились, а каких-либо нарушений выявлено не было. Также глава Гамалеи заявил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет естественное происхождение.