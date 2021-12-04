В РПЦ заявили о координации протестов против QR-кодов из зарубежа

Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает «Эхо Москвы».
По его словам, там хотят, чтобы население России вымерло, чтобы потом забрать российские земли.
Митрополит выразил убежденность в том, коронавирус попал в Россию не случайно, и именно зарубежные силы режиссируют в интернете кампанию против любых ограничительных мер по коронавирусу.
«К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - добавил представитель РПЦ.
Митрополит Волоколамский Иларион выступает за внедрение в России QR-кодов и штрафов за их отсутствие в общественных местах.