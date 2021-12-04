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26 минут назад

Вернувшиеся из ЮАР россияне массово отказались ехать в обсерватор

Прилетевшие из Намибии и ЮАР туристы отказались ехать в обсерватор на карантин и уже около шести часов провели в московском аэропорту Домодедово. Об этом рассказал один из туристов, передает Telegram-канал Shot.

Вернувшиеся из ЮАР россияне массово отказались ехать в обсерватор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из 170 пассажиров, прилетевших из Африки, в аэропорту остались около 20, которые отказываются уезжать на обязательный карантин. Туристы готовы сдать несколько ПЦР-тестов, но чтобы после этого их отпустили домой. Они заявляют, что будут стоять «до последнего». К ним прибыл сотрудник МЧС.

Обсерватор находится в Сергиевом Посаде. Для всех, кто прибыл из стран, где выявлен «омикрон»-штамм, 14-дневный карантин обязателен, даже при отрицательном ПЦР-тесте и наличии сертификата о вакцинации.

26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира.

Общество,Аэропорт Домодедово,ВОЗ,МЧС,
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