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9 минут назад

BadComedian оценил реакцию обматерившего российского критика Ридли Скотта

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, оценил реакцию британского кинорежиссера Ридли Скотта, который обматерил российского кинокритика Антона Долина в интервью. Своим мнением BadComedian поделился в беседе с РЕН ТВ.

BadComedian высказался об инциденте с Долиным
Фото: InstagramInstagram

По мнению Баженова, Скотт отреагировал странно на слова российского критика. Возможно, его оскорбило то, что Долин назвал предыдущие картины режиссера менее реалистичными, чем его последняя работа «Последняя дуэль», о которой и шла речь в интервью.

«Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще непонятно», — высказался BadComedian.

Ранее российский кинокритик Антон Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин». Он посвятил передачу творчеству Ридли Скотта, снявшего первую часть «Чужого», «Гладиатора», «Бегущего по лезвию», «Марсианина» и другие картины.

Ридли Скотт обматерил российского кинокритика

Для выпуска Долин взял интервью у самого Скотта. Кинокритик отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ на этот комментарий Скотт обматерил собеседника и послал его. «Пошел на ***», — заявил режиссер.
Общество,Скотт Ридли,Евгений Баженов,Антон Долин,РЕН ТВ,
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