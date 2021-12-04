BadComedian высказался об инциденте с Долиным

«Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще непонятно», — высказался BadComedian.