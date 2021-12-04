Омикрон-штамм может привести к завершению пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил, способен ли новый омикрон-штамм коронавируса спровоцировать новую волну заболевания к Новому году. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Фото: Reuters Reuters

Будущее вируса

Видео дня

Ученый центра Гамалеи заявил, что омикрон-штамм не сможет широко распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу понадобится около полугода. В качестве доказательства он напомнил о дельта-варианте инфекции, который возник осенью 2020 года. Однако его стали часто фиксировать только в мае-июле 2021 года. По мнению Альтштейна, распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии коронавируса.

Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое, Анатолий Альтштейн, Вирусолог

Особенности омикрон-штамма

Альтштейн подчеркнул, что омикрон-вариант патогена не провоцирует тяжелое течение COVID-19. Этот штамм обладает множеством мутаций, поэтому он обладает нестабильным геномом, предположил профессор.

32 мутации в главном белке имеет омикрон-штамм коронавируса

Именно нестабильный геном омикрон-штамма подавляет те части вируса, которые ведут к тяжелому заболеванию. Ученый объяснил: среди зафиксированных случаев заражения новым вариантом нет ни одного летального исхода. Об этом также заявляли во Всемирной организации здравоохранения. Все пациенты переносят болезнь в легкой форме.

Однако ученый допустил, что «будущее может подорвать его гипотезу», поскольку на данный момент омикрон-штаммом, возможно, еще не заразились пожилые люди. «Если дойдет, будет видно», — отметил он. По данным на 3 декабря, новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции зафиксировали уже в 38 странах мира.

Но пока «омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям, Анатолий Альтштейн, Вирусолог

Прогноз на пандемию

Вирусолог добавил, что степень контагиозности или заразности «омикрона» получится оценить только со временем. Однако он допустил, что появление и распространение нового штамма коронавируса может привести к завершению пандемии.

Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном», Анатолий Альтштейн, Вирусолог

Ученый предположил, что «омикрон» может вытеснить дельта-штамм, в результате чего пандемия станет менее опасной. Он подчеркнул, что от COVID-19 умирают около трех процентов пациентов. Однако при активном распространении омикрон-штамма патогенность — способность вируса приводить к заболеванию — снизится.

Мнения других экспертов

Другой российский ученый, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров также связал приход омикрон-штамма с концом пандемии. Он подчеркнул, что вирус «начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций».

Омикрон может стать доминирующим штаммом в России в ближайшие полгода, заявил академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Однако он добавил, что считает дискуссии на эту тему преждевременными, поскольку подобные случаи пока не наблюдаются нигде в мире.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил, что омикрон-штамм коронавируса может стать природной вакциной и спасти человечество от пандемии. Он также считает, что новый вариант «побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует».