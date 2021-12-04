Россиян предупредили о вероятном дефиците алкоголя

После новогоднего застолья россиян может ждать в магазинах неприятный сюрприз. Росстандарт подготовил несколько изменений к ГОСТам и новые ГОСТы, касающиеся алкоголя (водки, коньяка, джина, виски, ликероводочной продукции, слабоалкогольных напитков), которые должны вступить в силу уже с 1 января 2022 года.После новогоднего застолья россиян может ждать в магазинах неприятный сюрприз. Росстандарт подготовил несколько изменений к ГОСТам и новые ГОСТы, касающиеся алкоголя (водки, коньяка, джина, виски, ликероводочной продукции, слабоалкогольных напитков), которые должны вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Максим Григорьев/ТАСС

Измененные и новые стандарты потребуют новой маркировки на контрэтикетках на всей продукции (отечественной и импортной), начиная с той же даты. Нераспроданные товары со старой контрэтикеткой придется снабжать дополнительным стикером - наклейкой с указанием новой информации, пояснил "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, это приведет, как минимум, к подорожанию продукции (ведь это потребует дополнительных затрат со стороны производителей), максимум - к дефициту товара. Ведь до 1 января производители попросту не успеют "переклеить" контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию "вне закона", поясняет эксперт.

Видео дня

"Для торговых сетей стикеры - дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать", - уточняет Шапкин.

Кроме того, по его словам, производители алкогольной продукции обращаются в Союз за разъяснениями отдельных пунктов, которые из ГОСТов не совсем понятны. Например, с какого момента предупредительная надпись "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью" должна занимать не менее 10% этикетки? Означает ли необходимость использования в алкогольной продукции только натуральных ароматизаторов запрет на использование ванилина?

Все эти ГОСТы были подготовлены в поддержку технического регламента о безопасности алкогольной продукции, который должен был вступить в силу с 1 января 2022 года, говорит Павел Шапкин. Но 2 декабря Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласился с предложением России перенести его вступление на два года - до 1 января 2024 года. Техрегламент разрабатывался 10 лет назад и устарел: с тех пор были принято много новых изменений в российском законодательстве, что не учтено в техрегламенте, и даже технологии производства сильно изменились. Как поясняли в Минфине, принятый в 2018 году регламент содержит технические ошибки и неточности, которые, в том числе, могут привести к сложностям при производстве алкогольной продукции.

Но что теперь будет с ГОСТами с учетом оставшегося короткого периода до конца года, пока непонятно, указывает Павел Шапкин. "РГ" обратилась по этому поводу за разъяснениями в Росстандарт. Но пока в ведомстве не ответили.

Впрочем, участники рынка не паникуют. "Никаких проблем с сетями нет, и дефицита мы не ждем", - говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. По его словам, обычно в подобных случаях, если есть какая-то неразрешенная проблема с маркировкой или другими изменениями в правилах продажи алкоголя, сети заранее подстраховываются и направляют поставщикам письма о том, что в случае изменений и невозможности продавать продукцию, она будет возвращена.

"Таких сигналов сейчас нет, все работают спокойно. Предновогодние отгрузки уже начались, и они идут в обычном режиме", - заверил Липилин, уточнив, что импортная продукция маркируется в соответствии с российским законом о виноградарстве и виноделии, и торговые сети охотно принимают эти товары.

Он полагает, что согласование ГОСТов отложат и введут переходный период. Кроме того, по опыту, когда меняются ГОСТы, изменения касаются только нового товара, а старый остается в обороте, добавляет эксперт.