Россиянам напомнили о десятидневных выходных

Юрист Елена Бондарева в беседе с «Российской газетой» напомнила россиянам о предстоящих десятидневных новогодних выходных.

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости Андрей Сорокин / РИА Новости

По ее словам, в этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. «10 января уже надо выходить на работу», — сообщила Бондарева.

Она добавила, что в этом году 31 декабря является официальным выходным. При этом праздничные дни распространяются не на всех. Так, работать в обычном режиме продолжат сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, а также работники коммерческих организаций, в которых есть сменные и ненормированные графики. К ним относятся, в частности, магазины, автотранспортные предприятия, такси и службы доставки.