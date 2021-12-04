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56 минут назад

Россиянам напомнили о десятидневных новогодних выходных

Юрист Елена Бондарева в беседе с «Российской газетой» напомнила россиянам о предстоящих десятидневных новогодних выходных.

Россиянам напомнили о десятидневных выходных
Фото: Андрей Сорокин / РИА НовостиАндрей Сорокин / РИА Новости

По ее словам, в этот Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. «10 января уже надо выходить на работу», — сообщила Бондарева.

Она добавила, что в этом году 31 декабря является официальным выходным. При этом праздничные дни распространяются не на всех. Так, работать в обычном режиме продолжат сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, а также работники коммерческих организаций, в которых есть сменные и ненормированные графики. К ним относятся, в частности, магазины, автотранспортные предприятия, такси и службы доставки.

Ранее россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Оказалось, что большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям. Доля тех, кто хочет поехать в один из городов Европы составила 16 процентов, а 14 процентов респондентов идеальным путешествием на Новый год назвали поездку на дачу или в деревню.

Общество,Календарь праздников,Елена Бондарева,"Российская газета",
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