Умер автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью»

В Санкт-Петербурге 3 декабря ушел из жизни писатель-фантаст, журналист Андрей Измайлов. Ему было 68 лет. Об этом сообщил политик Борис Вишневский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Борис Вишневский/vk.com Борис Вишневский/vk.com

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера (2 декабря) ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого», — написал Вишневский.

Он также выразил соболезнования родным и близким писателя.

Измайлов родился в Баку 5 июня 1953 году. Работал гидрологом на научно-исследовательских судах на Каспийском море. В 1974 году начал работать дезактиваторщиком на ЛАЭС и переехал в Сосновый Бор. В 1981 году он закончил факультет журналистики ЛГУ.

Благодаря трилогии «Русский транзит» он был признан основоположником современного российского триллера.

Некоторые романы писателя были экранизированы, в их числе «Жмурки» и «Бой с тенью».