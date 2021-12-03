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18 минут назад

Умер автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов

В Санкт-Петербурге 3 декабря ушел из жизни писатель-фантаст, журналист Андрей Измайлов. Ему было 68 лет. Об этом сообщил политик Борис Вишневский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Умер автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью»
Фото: Борис Вишневский/vk.comБорис Вишневский/vk.com

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера (2 декабря) ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого», — написал Вишневский.

Он также выразил соболезнования родным и близким писателя.

Измайлов родился в Баку 5 июня 1953 году. Работал гидрологом на научно-исследовательских судах на Каспийском море. В 1974 году начал работать дезактиваторщиком на ЛАЭС и переехал в Сосновый Бор. В 1981 году он закончил факультет журналистики ЛГУ.

Благодаря трилогии «Русский транзит» он был признан основоположником современного российского триллера.

Некоторые романы писателя были экранизированы, в их числе «Жмурки» и «Бой с тенью».

Кроме них, он написал и документальную книгу «Референт: Всё, что вы хотели узнать о писателях, но боялись спросить».

Общество,Борис Стругацкий,
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