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11 минут назад

Россиян могут оставить без пива

С 1 сентября из-за введения в России обязательной маркировки пива могут возникнуть сбои в поставках, рост цен и нелегального рынка. Об этом «РБК» сообщил представитель Ассоциации производителей пива (AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken).

Россиян могут оставить без пива
Фото: ReutersReuters

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — приводятся в материале слова источника.

Сложности реализации нововведения заключаются в сосуществовании двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы и маркировки. Кроме того, по словам представителя АПП, за девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения не смогут удовлетворить потребности российского рынка, не считая того, что продолжительное время уйдет на установку и тестирование оборудования пивоварами.

«В случае если проект постановления будет принят в таком виде, можно ожидать, что рынок пива будет парализован, в итоге часть участников производства и оборота будет вынуждена уйти с рынка, бюджет не досчитается налогов, в том числе региональные бюджеты — акцизов», — рассказала «РБК» старший директор по работе с органами госвласти региона Восточной Европы пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова.

То же мнение выразил директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев.

Общество,Ирина Федорова,Алексей Воробьев,РБК,
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