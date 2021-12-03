Россиян могут оставить без пива

С 1 сентября из-за введения в России обязательной маркировки пива могут возникнуть сбои в поставках, рост цен и нелегального рынка. Об этом « РБК » сообщил представитель Ассоциации производителей пива (AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken).

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — приводятся в материале слова источника.

Сложности реализации нововведения заключаются в сосуществовании двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы и маркировки. Кроме того, по словам представителя АПП, за девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения не смогут удовлетворить потребности российского рынка, не считая того, что продолжительное время уйдет на установку и тестирование оборудования пивоварами.