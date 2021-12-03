Стало известно о последних годах жизни Нины Ургант

«Мы с ней давно не виделись, не вспомню даже, когда в последний раз. По телефону общались в июне этого года. Во время последнего разговора она мне призналась: "Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю"», — рассказал актер.