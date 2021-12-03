Стало известно о последних годах жизни Нины Ургант

Актер Иван Краско рассказал о последних годах жизни народной артистки Нины Ургант. Как сообщает «КП», актриса страдала от болезни Паркинсона, из-за чего почти не выходила из дома и не появлялась на публике.
Краско признался, что для него это стала очень печальной новостью — Ургант была его другом и соседкой по даче.
«Мы с ней давно не виделись, не вспомню даже, когда в последний раз. По телефону общались в июне этого года. Во время последнего разговора она мне призналась: "Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю"», — рассказал актер.
Издание отмечает, что в последнем интервью она жаловалась на здоровье, а во время разговора с корреспондентом у нее была сильная одышка. На большинство вопросов за нее отвечала помощница, которая ухаживала за артисткой.
Напомним, что Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Актриса сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.