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21 минуту назад

В Госдуме предсказали введение QR-кодов для детей

Депутат Госдумы II-V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина предположила, что для детей могут быть введены особые QR-коды. Ее мнение размещено на сайте КПРФ.

В Госдуме предсказали введение QR-кодов для детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«(Нас ожидает) массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение «права на код» тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей», - считает Останина.

Она также предположила, что власть хочет «как можно быстрее установить в РФ прямой режим «электронного концлагеря».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что документы на получение разрешения провести клинические исследования вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет уже поданы в Минздрав.

По его словам, скорее всего, концентрация вакцины для детей будет в 10 раз меньше, чем исходный препарат для взрослых «Спутник V». Рабочее название детской вакцины – «Спутник 2М», пишет ТАСС.

Общество,Александр Гинцбург,Нина Останина,Минздрав РФ,КПРФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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