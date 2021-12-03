В Госдуме предсказали введение QR-кодов для детей

Депутат Госдумы II-V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина предположила, что для детей могут быть введены особые QR-коды. Ее мнение размещено на сайте КПРФ.

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«(Нас ожидает) массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение «права на код» тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей», - считает Останина.

Она также предположила, что власть хочет «как можно быстрее установить в РФ прямой режим «электронного концлагеря».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что документы на получение разрешения провести клинические исследования вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет уже поданы в Минздрав.