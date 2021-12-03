Омикрон-штамм коронавируса в три раза более заразный для людей, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты, включая дельта-штамм. Об этом сообщили в четверг по итогам совместных исследований Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ).

"Данные показывают, что омикрон-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса, - цитирует выводы южноафриканских ученых агентство Reuters. - Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами".

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В свою очередь сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг заявила в четверг в ходе брифинга регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, что факт выздоровления после ковида, вызванного одним из предыдущих вариантов коронавирусной инфекции, не обеспечивает защиты от омикрон-штамма.

"Мы видим рост числа людей, победивших ранее коронавирус, которые повторно заболевают COVID-19 в результате распространения омикрон-штамма, - отметила она. - Раньше в ЮАР переболевшие не заражались штаммом "дельта", но теперь, похоже, дело обстоит иначе".

Готтберг сообщила, что тенденция к повторному заболеванию COVID-19 сейчас четко наблюдается в ЮАР. "Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - предупредила она. При этом представитель НИИЗ подчеркнула, что вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого протекания болезни.

"Вакцины всегда защищали от серьезных форм заболевания, госпитализации и смерти", - отметила она.

«Омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в котором проанализировали возможное распространение нового варианта COVID-19.

Основываясь на математическом моделировании, проведённом ECDC, есть признаки того, что «омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев, — говорится в сообщении.

В центре добавили, что собранных о штамме данных пока недостаточно, чтобы сказать, как он будет влиять на антитела переболевших и привитых. Но множественные мутации указывают на высокую вероятность снижения иммунного ответа.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» появился в Африке, где проживает много больных СПИДом людей. У таких пациентов заболевание протекает особенно тяжело и вирус дольше задерживается в организме, накапливая новые мутации. В итоге штамм приобрёл массу опасных мутаций: например, он гораздо быстрее распространяется, к тому же «омикрону» нужна меньшая доза, чтобы вызвать заражение коронавирусом.

Инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.

«Средний инкубационный период омикрон-штамма составляет, видимо, пять дней. У омикрон-штамма совершенно иная генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», – передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Эс-эй-би-си слова инфекциониста.

Лесселлс выступил накануне перед парламентом ЮАР по поводу начавшейся в стране четвертой волны коронавируса, спровоцированной омикрон-штаммом.

«Поскольку омикрон-штамм обнаружен совсем недавно, ученые еще не имеют четкого представления о том, увидим ли мы вызываемые им тяжелые случаи заболевания COVID-19 или нет, – отметил Лесселлс. – Ситуация еще находится на ранней стадии. Хотя вирус и изменился, однако многие люди уже получили либо вакцину, либо у них есть антитела после выздоровления. Поэтому существует значительная неопределенность относительно того, каким образом будет развиваться очередная волна пандемии коронавируса».

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 23 странах, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", - сказал Гебрейесус.

Как заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, специалистам еще предстоит выяснить реальные сроки существования омикрона, который, по словам властей Ботсваны, завезли в страну дипломаты в начале ноября.

В Кремле не стоит вопрос о том, придёт ли в Россию новый штамм коронавируса «омикрон». Главный вопрос — когда именно он появится в стране, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Прогнозы по его распространению никто дать не может. Вопроса, скажем так, «если „омикрон“ придет в Россию», не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал данное российским лидером Владимиром Путиным поручение правительству предоставить в течение недели план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Штаб правительства работает эффективно, верстается перечень мер по противодействию новому штамму, — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров за неделю выработать обновленный план действий в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон». По словам главы государства, необходимо быть готовыми к любым мутациям штаммов коронавируса и повышать уровень готовности системы здравоохранения.

В случае существования у «омикрон»-штамма эволюционных преимуществ перед «дельтой» новый вариант вируса сможет вытеснить предыдущий на территории России уже за полгода, предположил академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, передаёт Lenta.ru. Ранее такую возможность не исключил и директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Это произойдёт, посчитал он, если «омикрон» окажется более заразным.

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Разговоры насчёт сроков вытеснения им «дельты» я считаю преждевременными, поскольку он пока ни в одной стране её не вытеснил, даже в ЮАР, насколько я знаю, предыдущие варианты всё ещё распространены. Если у него есть селективное преимущество, а похоже, что оно у него есть, то вытеснить «дельту» он сможет в течение нескольких месяцев — полугода, — приводит слова Зверева издание.

Учёный предположил, что новый штамм уже проник в Россию либо это произойдёт в ближайшие дни.

Как ранее заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основe технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хaфизов, несмотря на то что в России на сегодняшний день не выявлено «омикрoн»-штамма, вероятность его проникновения крайне высока.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, у нового штамма может быть длительный инкубационный период — порядка 12–14 дней. И если он при этом ещё окажется высококонтагиозным, то сможет вытеснить «дельта»-штамм.

Российский препарат против коронавируса «Спутник V» будет эффективен против заражения омикрон-штаммом, этому не смогут помешать даже многочисленные мутации. Такую оценку в эфире радио Sputnik сделал вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Специалист напомнил, что точные показатели эффективности вакцин против омикрон-штамма появятся в ближайшие месяцы. Тем не менее Нетесов призвал россиян не терять время и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

СО РАН

«В Европе этот вариант уже гуляет, он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни», — предположил вирусолог.