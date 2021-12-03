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Эндокринолог назвала главный симптом штамма COVID «Омикрон»

Сильная усталость — один из главных признаков заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Однако для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik. По ее словам, медики из ЮАР, которые первыми столкнулись с новым штаммом, выяснили, что сильное чувство усталости — один из главных признаков заражения «омикроном». Этот симптом может возникать как сам по себе, так и при различных заболеваниях, указала врач. Павлова подчеркнула, что пациент не способен самостоятельно определить, насколько серьезно его состояние, поэтому ему необходимо как можно скорее посетить врача. Отмечается, что этот симптом не отличить от обычной усталости. Врач должен опросить пациента, задать нужные вопросы и понять, что это не обычная физическая усталость или хандра, а именно признаки прогрессирующего заболевания.

Минздрав расширит список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует выпустить расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. По предварительной информации, документ появится в середине декабря. По информации издания, этот список будет включен в обновленные временные рекомендации Министерства здравоохранения по вакцинации. Сейчас идет разработка документа на уровне ведомства. Позднее станет известно, какие болезни войдут в перечень. На данный момент основные противопоказания к вакцинации — тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, обострение хронических заболеваний, острые респираторные инфекции и возраст до 18 лет.

Ученые из России разработали лекарство от тревоги после COVID-19

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы "Авинейро" разработал и тестирует новый препарат "Авиандр", который должен помочь переболевшим коронавирусом снизить тревожность. Об этом сообщили в пресс-службе НТИ. Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Под тревожным расстройством обычно подразумевают постоянное и чрезмерное беспокойство о повседневных вещах. Тревога может мешать жить и выполнять повседневные дела. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является 6-й по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.

Раскрыта причина непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом он сказал в интервью для La Nacion. По его словам, Москва не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, так как эффективность «Спутника V» была подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира. «Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил он.

Учёные назвали причину образования тромбов после вакцинации AstraZeneca